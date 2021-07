The Weeknd é fotografado em jantar misterioso com Angelina Jolie

The Weeknd e a atriz Angelina Jolie foram fotografados jantando juntos no restaurante Giorgio Baldi, em Santa Mônica, nos Estados Unidos. As duas estrelas saíram do local em carros separados nesta quarta-feira (30).

Os tabloides divergem sobre a razão do encontro. Enquanto alguns dizem que Jolie e Abel tiveram um jantar romântico, uma fonte garantiu ao Page Six que tudo não passou de uma reunião de negócios. O dono de “Blinding Lights” tem planos no cinema e na televisão, com uma série no HBO.

Confira o registro do tabloide Page Six:

Para aqueles que apostam em um date, é importante lembrar que Jolie, de 46 anos, trava uma batalha judicial pela guarda dos seis filhos filhos contra o ex-marido, o ator Brad Pitt. Eles se divorciaram em 2019 e ambos já foram citados em músicas de The Weeknd. O cantor também não assumiu nenhum relacionamento desde 2019, quando terminou com a modelo Bella Hadid.

Mais detalhes sobre a série de The Weeknd na HBO

A dominação é multiplataforma! Depois de quebrar diversos recordes na industria da música pelos quatro cantos do mundo, The Weeknd se prepara para estrelar a série “The Idol“, da HBO. É isso mesmo! O projeto será co-escrito pelo cantor canadense e deve estrear muito em breve pelo canal.

Até onde se sabe, a tal série surge em torno de uma cantora pop que engata um romance com uma enigmática dona de clube, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que é a líder de um culto secreto. The Weeknd, cujo nome de batismo é Abel Tesfaye, servirá como co-roteirista e produtor executivo junto com Reza Fahim e Sam Levinson, com todos os três creditados como criadores do show.

Entre os sucesso, Sam Levinson criou anteriormente a série de sucesso “Euphoria”, que estreou em 2019, na HBO. O projeto ganhou várias indicações ao Emmy por sua primeira temporada, incluindo uma vitória para a estrela Zendaya de Melhor Atriz em um Drama. Uma segunda temporada está a caminho, com dois especiais de uma hora caindo em dezembro e janeiro.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Weeknd escreveu para uma série de televisão. Em 2020, o artista também foi responsável pela criação de um episódio da série animada de sucesso “American Dad”, na TBS. Na ocasião ele também atuou, como fará em “The Idol“. O flerte do cantor com o teatro também é antigo já que ele também interpretou a si mesmo no filme “Uncut Gems”.

The Weenkd é conhecido principalmente por suas muitas realizações musicais, incluindo recentemente o lançamento do álbum “After Hours”, que dominou todas as paradas da Billboard, além do mega espetáculo no intervalo do Super Bowl. O disco acumulou 7 bilhões de stream de áudio e vídeo, metade deles para o single “Blinding Lights”.

