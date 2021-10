Theatro da Paz abre as portas para temporada de concertos que inicia hoje

Hoje (19), a partir das 20h, o Theatro da Paz recebe a Amazônia Jazz Band, que irá apresentar repertorio inédito e participação especial da cantora mirim Bia Dourado, que participou da última edição de um reality show de música.

A regência será por conta do maestro paraense Eduardo Lima, que compõem a Amazônia Jazz Band (AJB) como saxofonista e flautista há 24 anos, nos últimos cinco anos exerce a função de maestro auxiliar.

Os ingressos para participar do concerto podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro da Paz, por R$ 2,00 a partir do horário das 9h desta terça-feira (19). Para enrar no espaço é necessário apresentar a carteira de vacinação contra aCovid-19, assim como o uso de máscara. O Theatro vai receber até 855 da capacidade máxima.

Foto: Carlos Sodré / Ag.Pará – Arquivo