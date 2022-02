Theatro da Paz completa 144 anos e celebra aniversário com programação especial

Nesta terça-feira (15) o Theatro da Paz completa 144 anos, um dos importantes símbolos da arte e da riqueza cultural do Pará, a casa de espetáculo foi a primeira construída na Amazônia, atualmente é o maior teatro da região norte e um dos mais luxuosos do Brasil.

E para homenagear a casa de espetáculo, o Governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), vai realizar uma programação com muita música, dança, teatro e exibição de curta-metragem, a partir de hoje (15) e nos dias ,17 e 20 deste mês.

O público terá acesso gratuito durante as visitas guiadas dentro do theatro de 15 a 20 de fevereiro, no horário das 9h ás 12h e 14h ás 17h. No sábado e no domingo, as visitas acontecerão de 9h até ás 11h.

Programação completa

Terça-feira (15)

A partir das 20h, o publico vai poder conferir o Tributo a Waldemar Henrique e á Cultura Popular, a Banda Sayonara, que completou 60 anos de carreira, também foi convidada para participar do evento. Aos visitantes que forem prestigiar a programação desta noite, será recepcionado por uma revoada de Pássaros Juninos, expressão artísticas verdadeiramente paraense.

A abertura da programação será feita pela atriz paraense Ester Sá, que vai interpretar um trecho do Espetáculo Iracema Voa, em Homenagem á dama do Rádio Iracema Oliveira, conhecida como uma das maiores referências na manutenção do Pássaro Junino do Estado.

Também haverá uma apresentação do violinista Salomão Habib, onde vai executar obras de Waldemar Henrique, seguido de uma performance do Grupo Dançart, ambientada em uma Amazônia imaginária.

Para encerrar a apresentação nesta terça-feira (17) a Amazônia Jazz Band (AJB) fará apresentará um repertório com participação de Lucinha Bastos, Lidia Rinecy e Jorge Silva, interpretando canções da Banda Sayonara, com muita cumbia, merengue, brega e carimbó.

Os ingressos vão estar no valor simbólico de R$ 2,00, mais 1 quilo de alimento, e poderão ser adquiridos na bilheteria do TP ou pelo ticketfacil.com.br, a partir das 9h.

quinta-feira (17)

Já na quinta-feira, será a vez da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) que vai realizar um concerto em homenagem á ópera francesa “ Les indes Galantes”, de J.PRameau; “Meditação de Thaís”, de J.Massenet; “Marcha Troiana da ópera Os Troianos”, de H. Berlioz; “Suíte da Ópera Os Contos de Hoffmann”, de J. Offenbach; “Ballet de Fausto”, de C.Gounod, e “Suítes de Carmen”, de G.Bizet.

Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente na bilheteria do Theatro ou pelo Ticketfacil.com.br.

Domingo (20)

No ultimo dia de apresentação, a programação vai iniciar mais cedo, as 10h, com entrada gratuita, a apresentação vai ser direcionada para o público infantil, com a Cia.Madalenas apresentando o espetáculo “Quando a imaginação nos traz para dentro”. O público ainda vai poder assistir um curta-metragem de animação do diretor Cássio Tavernard, a animação chamada “ Allegro Pero No Mucho”, a historia é sobre um caranguejo e um camarão que organizam uma festa para atrair todos bichos do fundo dos rios da Amazônia.

Foto: Divulgação

Os ingressos podem ser adquiridos a partir das 09h, as crianças serão atendidas pelas ações do programa Territórios pela Paz (TerPaz). O acesso será liberado, até atingir a lotação do TP.

Foto: Jader Paes / Agência Pará

Jornalista: Marina Moreira