Theatro da Paz fará um espetáculo especial em homenagem ás mães

O dia das mães já passou, mas as celebrações do mês de maio ainda são dedicadas a elas. Nesta quarta-feira (11) o Theatro da Paz, fará uma apresentação especial da Amazônia Jazz Band, em alusão ao Dia das Mães. A iniciativa é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM).

A apresentação vai contar com a participação do Trio Manari, formado por três percussionistas. O espetáculo irá começar com a música “The Jazz Police”, do maestro estadunidense Gordon Goodwin.

Logo depois o público apreciará a música “A Warm Breeze”, de Samuel Louis Nistico, e “Moten Swing”, de Count Basie – dos artistas de jazz de maior referencia para os músicos atuais. O concerto continuara com a canção de “Snakes”, de Marcus Miller.

A música amazônica fará parte do repertorio da noite, com atuação do trio Manari, que apresentarão a música autoral “Dançando no Rio”. Com mistura de matrizes africanas, indígenas, caboclas e marajoaras. A sua estrutura se dá por sons da água, da floresta e da musicalidade da fala de um nativo da região – que conciliará com a essência artística da Amazônia Jazz Band.

Além da programação já prevista, haverá uma surpresa em celebração para as mães presentes, coordenada pelo maestro Eduardo Lima. A programação continua com a música “Latin Import”, de John Fedchock, e na sequência com mais uma composição do maestro Gordon Goodwin, sendo esta “Count Bubba”.

A noite encerra, com a música “Blues For Mr. P”, do californiano James Blanco Martin, músico conhecido profissionalmente como Big Jim Martin.

O espetáculo irá ocorrer a partir das 20h. os ingressos custarão o valor simbólico de R$ 2,00 e estarão disponíveis a partir das 9h da manhã de quarta-feira (11), o público também, pode fazer a retirada dos ingressos pelo site www.ticketfacil.com.br.

