Theatro da Paz oferece concerto de música clássica gratuito, em Belém

Nesta terça-feira (26), a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresenta concerto de música clássica, a partir de 20h. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos pela internet ou retirados na bilheteria do Theatro a partir das 18h.

O concerto é tradicionalmente composto por três obras: uma Abertura, um Concerto para Solista e Orquestra, e uma Sinfonia.

As três obras apresentadas, sob a direção do Maestro Matheus Avlis de Sousa, datam de um período de transição da história da música ocidental, chamado de pré-romântico, pois as obras dessa época já eram impetuosas, enérgicas e dramáticas, características típicas do Romantismo, que se desenvolveu no final do século 19.

A primeira obra apresentada como abertura será “Coriolano”, de autoria de Ludwig van Beethoven. A música foi inspirada no enredo de uma peça de teatro que Beethoven assistiu em Viena, durante sua juventude.

A segunda será “O Concerto para Clarinete e Orquestra N° 1”, de Carl Maria von Weber, compositor contemporâneo de Beethoven, que tem o clarinete como figura central para as evoluções musicais.

A terceira e última obra da noite será a “Sinfonia N° 5”, também de Beethoven, que é apontada por pesquisas como uma das obras de músicas clássicas mais conhecidas em todo o mundo. A obra do “pa-pa-pa-paaam” é tocada por orquestras de todo o mundo há 200 anos e é conhecida popularmente como “Sinfonia do Destino”.

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP)

Local: Theatro da Paz

Data: 26/04/2022

Horário: 20h

Ingressos: gratuitos, por site de venda de ingressos ou a partir das 18h na bilheteria no Theatro.

Fonte: g1 PA — Belém

Foto: Carlos Sodré / Arquivo Agência Pará