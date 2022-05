Theatro da Paz presta homenagem a Amadeus Mozart o concerto será gratuito

Nesta quinta-feira (12), a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), vai realizar um concerto com obras de um dos maiores compositores da história da música clássica, Wolfgang Amadeus Mozart. O compositor é considerado por muitos o único compositor na história a escrever para todos os gêneros musicais com a mesma excelência, deixando uma vasta obra com mais de 600 composições catalogadas.

A homenagem vai contar duas curiosidades, uma é presença da trompa, que nem sempre está a frente de uma orquestra sinfônica, como instrumento solo; a outra é que a orquestra vai estar com formato mais reduzido.

A apresentação começa com a abertura da ópera “Il Re Pastore”, traduzida para o português como, “O Rei Pastor”, que retrata a história do jovem herdeiro de um trono caído, que, dividido entre o apego e o poder de um casamento arranjado, escolhe o amor e renuncia a toda autoridade de ser rei.

Na época em que Mozart escreveu a obra, tinha apenas 19 anos, a obra mostra uma riqueza de orquestração, partitura e forte inspiração melódica.

Outra apresentação que será realizada e que também chama atenção é, “Concerto Para Trompa N.3”, composta para um amigo trompista, o Francês Joseph Leutge, que mesmo com a idade avançada para tocar um instrumento que naquele tempo, pedia muito mais esforço, por não possuir válvulas, continha uma habilidade para tocar a trompa. Essa apresentação terá a participação especial do trompista Eder Tavares, como solista.

O último espetáculo a ser apresentado será a “Sinfonia 29” que, possui uma autentica combinação de um estilo íntimo de música de câmara e a maneira impetuosa e impulsiva, foi uma de suas primeiras sinfonias conhecidas.

O espetáculo começa a partir das 20h, o evento será gratuito. Os ingressos para assistir a apresentação podem ser adquiridos tanto online pelo site www.ticketfacil.com.br, ou presencial no dia do espetáculo duas horas antes de começara a programação.

O evento é uma realização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

Foto: Maycon Nunes / Ag. Pará