Theatro da Paz reabre após restauro com ampla programação cultural gratuita

Maior casa de espetáculos do Pará, o centenário Theatro da Paz vai reabrir as portas ao público a partir do próximo dia 22 (domingo), após nove meses de obras de restauro e revitalização. A reabertura terá extensa programação, com entrada franca, que inclui espetáculos de teatro, música, dança e exposição. Para celebrar o reencontro com o público, a visitação guiada ao teatro será gratuita durante nove dos dez dias de evento, das 09 às 15 h, com exceção da segunda-feira (30), quando não há visitas.

Promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o calendário prossegue até 31 de agosto, com distribuição diária de 300 ingressos, a serem trocados por 1 quilo de alimento não perecível, duas horas antes do início dos espetáculos. Todas as doações serão entregues a moradores dos bairros atendidos pelo Programa Territórios pela Paz (TerPaz).O Theatro da Paz, uma das mais belas casas de espetáculos do País, será reaberta após ser revitalizada pelo Governo do ParáFoto: Wagner Santana / Arquivo Ag. Pará

Durante a abertura, que ocorrerá no domingo (22), às 20 h, haverá homenagem aos profissionais de saúde do Estado, com apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). O dia também marcará a inauguração da nova iluminação do TP.

Na próxima terça-feira (23), os visitantes poderão apreciar todo o talento do Grupo Experiência, com o espetáculo teatral “A pensão da D. Cotinha”, em homenagem ao ator paraense José Leal (Zecão), que faleceu em 14 de abril passado, aos 68 anos. No dia 24 haverá a apresentação do Coro Carlos Gomes, com um repertório popular, sob a regência da maestrina Maria Antônia Jimenez.

Exposição – Na quarta-feira (25), o foyer do Theatro receberá três sessões de canto lírico, apresentadas por alunos do III Curso de Formação em Ópera do Theatro da Paz, às 17, 18 e 19 h, inaugurando o novo piano de cauda, que ficará permanentemente no espaço. Também no foyer será aberta a exposição imersiva “Ópera Viva – 20 Anos do Festival de Ópera do Theatro da Paz”, trazendo figurinos de algumas das montagens realizadas pelo Festival ao longo de duas décadas. A mostra ficará aberta à visitação até 31 de outubro.

Os amantes da dança terão a oportunidade de prestigiar dois dias de apresentações do Balé Coppélia, acompanhado pela OSTP, em 26 e 27 de agosto, sempre às 20 h. A Amazônia Jazz Band (AJB) subirá ao palco no sábado (28), às 20 h. Não haverá programação no domingo (29).

Na segunda-feira (30), serão realizadas duas sessões da ópera Die Abreise, do compositor Eugen D’Albert, também com cantores do III Curso de Formação em Ópera. A primeira apresentação, às 16 h, será exclusiva para custodiadas e custodiados do Sistema Penal. A segunda, às 20 h, será voltada ao público em geral.

O cenário da ópera foi produzido por custodiados da Colônia Penal, no Complexo de Americano, e os figurinos por custodiadas do Centro de Recuperação Feminino e pessoas LGBTQIA+ do Centro de Triagem Metropolitano II, que participam do Projeto Sons de Liberdade, uma iniciativa da Secult em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Para encerrar, no dia 31, as 16 e 17 h, o Colegiado de Dança do Pará apresentará duas sessões, com quatro espetáculos de dança, selecionados pelo próprio Colegiado.

“Vivemos um momento muito importante para o Theatro da Paz, onde o governo do Estado e a Secult assumem a responsabilidade pela preservação desse patrimônio histórico e cultural, que figura como uma das casas de espetáculos mais representativas da região Norte e de todo o País”, enfatizou o diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo.

Ele contou ainda como foi planejada a ação. “Para a reabertura da casa, pensamos em uma programação que pudesse contemplar o maior número possível de linguagens, como música de concerto, jazz, teatro, dança e ópera. Dessa maneira, fazendo jus à importância desse símbolo cultural do Estado do Pará, abriremos as portas do TP em grande estilo, trazendo sempre espetáculos de qualidade para essa casa novinha em folha!”, acrescentou.

Nova estrutura – Com 143 anos de existência e classificado como um Teatro-Monumento, o “Da Paz” será entregue à população restaurado e revitalizado. As obras foram iniciadas em novembro de 2020, e receberam investimento de R$ 4,5 milhões. A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, destacou que a última grande intervenção no Theatro foi há 20 anos.

“O compromisso do governo com a preservação do patrimônio histórico é um esforço permanente. E o nosso ‘Da Paz’ vem recebendo essa atenção desde o início da gestão, com o investimento emergencial de quase R$ 1 milhão na cobertura, logo que entramos, em 2019. Com esta obra completa de revitalização entregaremos ao público um Theatro da Paz mais inclusivo, acessível e mais adaptado à dinâmica da economia criativa, presente nos equipamentos culturais deste porte. É também um passo muito simbólico na retomada gradual das atividades culturais”, ressaltou a secretária Ursula Vidal.

As intervenções realizadas incluem a revitalização da fachada; restauro completo do forro das varandas; pinturas internas e pinturas especiais; reforma do forro e das instalações elétricas; reforma e limpeza de pisos; substituição das palhinhas das cadeiras; tratamento de esquadrias; revitalização total do Café da Paz e reforma completa dos banheiros, adaptados à acessibilidade e com instalação de elementos decorativos inspirados no mosaico do hall de entrada do TP.O TP vai reabrir com espetáculo teatral, ópera, concerto, exposição, balé e outros eventos culturais Foto: Wagner Santana / Arquivo Ag. Pará

Ocorreu ainda a reforma dos vestiários e do sistema de proteção contra incêndio; a execução de um inovador projeto luminotécnico, que vai garantir iluminação em todas as fachadas; a revitalização das calçadas em pedra de lioz e a criação da Boutique da Paz, que vai comercializar produtos artísticos inspirados nos elementos decorativos do Theatro, como joias e gravuras, além do livro e de souvenirs.

Também foram criadas duas novas salas com tratamento acústico, voltadas para ensaio dos dois corpos artísticos – OSTP e AJB –, que não possuíam um espaço com essa finalidade. “Nossos dois corpos artísticos não tinham um espaço para ensaios. Era preciso ocupar o palco com os ensaios da OSTP, o que complicava a montagem de grandes cenários quando a pauta do Theatro estava ocupada. A Amazônia Jazz Band ensaiava na Fundação Cultural do Pará, a quem agradecemos a superparceria até aqui. Agora, temos o conforto e o espaço que nossos músicos e maestros precisam e merecem”, disse Ursula Vidal.

Programação de reabertura do Theatro da Paz:

22/08, as 20 h: Abertura. Apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP).

23/08, as 20h: Espetáculo de teatro “A pensão da D. Cotinha”.

24/08, as 18 h: Apresentação do Coro Carlos Gomes.

25/08, as 17, 18 e 19 h: Apresentação de canto lírico dos alunos do Curso de Formação em Ópera. Abertura da exposição imersiva “Ópera Viva – 20 Anos do Festival de Ópera do Theatro da Paz”, no foyer. Visitação até 31 de outubro.

26/08, as 20 h: Apresentação do Balé Coppélia.

27/08, as 20h: Apresentação do Balé Coppélia.

28/08, as 20 h: Apresentação da Amazônia Jazz Band.

29/08, Montagem e ensaio da ópera Die Abreise (não aberto ao público).

30/08, Ópera Die Abreise (16 h: exclusiva para custodiadas e custodiados, agentes prisionais e familiares; 20 h: para o público em geral).

31/08, as 16 h: Espetáculos do Colegiado de Dança do Pará.

Texto: Thaís Siqueira – Ascom/Secult