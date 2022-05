Theatro da Paz recebe a V edição do “Encanta” com musical de clássicos do cinema

O Theatro da Paz recebe o V Encontro de Canto da Amazônia (Encanta), o evento destaca o trabalho de talentos do canto lírico e musical local com a presença de cantores convidados. O “Encanta é um projeto desenvolvido pelo Núcleo de ópera do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG). A iniciativa é do Governo do Estado do Pará, por meio da FCG.

As apresentações, terá como tema “Canções da imaginação: O concerto”, serão realizadas nos dias 4 e 5 de junho, no Theatro da Paz. As canções são interpretadas de peças de filmes, escolhidas da trilha sonora de clássicos do cinema infantil.

Os ingressos para assistir apresentações do musical, estão sendro vendidos, exclusivamente, na bilheteria do Theatro da Paz, no valor de R$20,00 inteira e R$10,00 meia.

O V Encanta teve inicio na programação com Concurso de canto Marina Monarcha, na qual a final será realizada nesta terça-feira (31), as 17h, na igreja de Santo Alexandre, com entrada franca.

O concurso disponibiliza duas modalidades: Modalidade A (canto lírico) e Modalidade B (Teatro Musical) e, tem como principal objetivo fomentar o canto lírico e o teatro musical no pará, além de homenagear Marina Monarcha, grande cantora lírica paraense, que contribui para o ensino e o desenvolvimento musical no estado.

Foto: Maycon Nunes / Ag. Pará