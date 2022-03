Theatro da Paz recebe público neste domingo (27), com Highlights de Ópera

de Estado de Cultura (Secult), realiza no próximo domingo (27), às 20h, o Highlights de Ópera, no Theatro da Paz. A programação, que faz parte do XXI Festival de Ópera do Theatro da Paz, terá entrada franca e classificação livre para todos os públicos. Os ingressos serão distribuídos a partir das 18h, na bilheteria. Cada pessoa na fila poderá retirar até duas entradas.

Foto: Maycon Nunes / Ag. ParáDurante a programação, serão executadas árias das óperas “L’Arlesiana: Lamento di Federico”, de Francisco Cilea; “Don Giovanni: la ci darem la mano”, “Così fan tutte: Soave sia il vento”, “Le Nozze di Figaro: Deh! Vieni non tardar”, “Le Nozze di Figaro: Hai già vinta la causa” e “A Flauta Magica: Papagena, Papageno”, de W.A.Mozart; “Dardanus: Lieux funestes, de J.P. Rameau”, de J.P. Rameau; “Os Contos de Hoffmann: Belle nuit, o nuit d’amour”, de J. Offenbach; “L’Alba separa dalla luce l’ombra”, de F.P.Tosti; “La Rondine: Che il bel sogno di Doretta”, de G. Puccini; e “Os Pescadores de Pérola: O fond du temple saint”, de G.Bizet.

Participam da apresentação a pianista Adriana Azulay, além dos solistas Alexsandro Brito, Rodrigo Schumacher, Emanuele Monteiro, Érica Carolinne, Davi Marques, Dulcianne Ribeiro, Danielly Ferreira, Daniel Lacier, Tiago Costa, Tassia Tavares, Denise Dacier e Hugo Harley.Foto: Maycon Nunes / Ag. Pará

“Esse é um concerto no qual vamos ter duetos, solos, trios, quartetos de óperas famosas, feitas por alunos oriundos do Curso de Formação em Ópera do ano passado, como mais um evento importante dentro desse formato do Festival de Ópera 2022. É sempre um grande prazer ter entre as récitas de As Bodas de Fígado um recital com esses alunos e poder ver o resultado do trabalho feito em conjunto nos últimos três anos e a qualidade vocal dos nossos cantores paraenses”, pontuou a diretora de produção do Festival de Ópera, Nandressa Nuñez.

O acesso ao teatro só será permitido mediante o uso de máscara e a comprovação das duas doses ou dose única da vacinação contra a covid-19, ou apresentando o teste PCR negativo, realizado até 48 horas antes do evento.



*Texto de Thaís Siqueira / Ascom SecultPor Iego Rocha (SECULT)