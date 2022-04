Thiagão Nascimento agita show no aniversario do município de Magalhães Barata

O município de Magalhães Barata completou 61 anos agora em 2022 e contou com a participação do cantor Thiago Nascimento que manteve a galera animada em mais um aniversario do município, sem deixar ninguém parado, cantando e dançando piseiro.

Mesmo com muita chuva, como é costume no estado, Thiago e o publico não pararam a festa. A chuva tentou mas não interrompeu o show, que continuou repleto de música, luzes, alegria e dança. Thiago montou seu repertorio com as melhores do piseiro, sertanejo e suas vertentes, juntando as musicas mais bombadas do momento e sua voz incrível que encanta a todos, não tinha como o show não ser mais do que perfeito.

