Thiago Brennand deve chegar ao Brasil na tarde deste sábado

Fora do país há quase sete meses, o empresário Thiago Brennand, acusado no Brasil por crimes como estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, deve desembarcar em território nacional por volta das 17h (de Brasília) deste sábado (29) pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Uma equipe policial responsável por trazê-lo de volta ao Brasil embarcou na madrugada da última quinta-feira (27) aos Emirados Árabes com um delegado, dois agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jitsu. Brennand foi preso no país do Oriente Médio em 17 de abril após a extradição dele ao Brasil ser autorizada.

A PF informou que o empresário deve ser encaminhado a uma viatura e seguir para a Superintendência da Polícia Federal. Apenas neste domingo (31) ou nesta segunda (1°) é que ele deve ser transferido para uma unidade prisional. A Polícia Civil, no entanto, defende que Brennand seja custodiado pela corporação assim que pousar em Guarulhos.

Brennand já havia sido preso em um hotel de luxo nos Emirados Árabes Unidos no dia 14 de outubro do ano passado, mas foi liberado logo em seguida após pagar fiança para responder ao processo de extradição em liberdade. Ele estava fora do Brasil desde setembro de 2022.

Apesar de os mandados de prisão contra Brennand já terem sido expedidos há alguns meses, foi apenas no último dia 15 de abril que a extradição dele ao Brasil foi aprovada. Em território brasileiro, ele é alvo de cinco mandados de prisão preventiva.

