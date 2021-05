Thiago Ennes destaca bom momento do Remo, mas ressalta: “Os pés estão no chão”

Com a melhor campanha do Campeonato Paraense, o Remo se prepara para encarar a Tuna Luso pela semifinal. O clássico volta a acontecer oficialmente após oito anos. Apesar do bom momento do Leão na temporada, o lateral-direito Thiago Ennes prega cautela diante da Águia Guerreira.

– A confiança é total para este confronto. Somos o único invicto da competição, nos classificamos nas quartas de final com duas boas vitórias e estamos jogando um futebol consistente. Os pés estão no chão, sempre, mas temos consciência da nossa capacidade.

Mesmo não sendo titular, Ennes tem entrado frequentemente nos jogos e ajudado a equipe azulina. Contra o Águia de Marabá, o lateral teve boa participação nos dois jogos.

– Tenho entrado bem nas partidas. Dei uma assistência importante no jogo de ida contra o Águia e fiz uma grande jogada na volta. Sempre que entro busco aproveitar a oportunidade da melhor maneira. Creio que estou no caminho certo – conclui Thiago Ennes.

O primeiro jogo entre Remo e Tuna Luso será neste domingo, dia 9, às 10h, no Souza. A volta está marcada para a próxima quarta-feira, dia 12, às 19h15, no Baenão. O ge acompanha o duelo em Tempo Real.