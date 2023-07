Thiago Fragoso é dispensado do elenco fixo da TV Globo

Thiago Fragoso é o nome mais recente a integrar a extensa galeria de atores que deixaram de ter contrato fixo com a Globo. Na emissora desde 2000, o ator terá o vínculo encerrado a partir desta segunda-feira (31).

A dispensa ocorre pouco mais de dois meses após o fim do seu último trabalho, na novela Travessia, onde vivia o personagem Caíque.

De acordo com Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, o ator já tem um novo trabalho à vista. Ele fará Kali, filme francês dirigido por Julien Seri. Fragoso atuará um inglês, um sonho antigo.

Sua estreia na emissora dos Marinhos no ano 2000 foi na novela Estrela-guia, protagonizada por Sandy. O artista emendou um papel atrás do outro desde então. Em seu currículo se destacam O Clone (2001), Senhora do Destino (2004), Lado a Lado (2012), Amor à Vida (2013) e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Fonte: Pleno News/Foto: Rogério Fidalgo / AgNews