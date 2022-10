Thiago Gagliasso é eleito como deputado estadual no RJ

O ator Thiago Gagliasso (PL) foi eleito a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, no domingo (2), com mais de 101 mil votos, ficando na sétima posição entre os mais bem votados do estado.

Pelo Instagram, ele se mostrou emocionado ao acompanhar a contagem de votos e agradeceu a todos os apoiadores que votaram nele nessa sua primeira participação em um processo eleitoral.

– Simplesmente sem palavras pra essa explosão de votos. Explodimos real! Feliz por ser eleito, e muito grato a todos que confiaram em mim – declarou.

Gagliasso é apoiador de Jair Bolsonaro e já anunciou que ele e sua equipe irão trabalhar para garantir que o atual presidente seja reeleito no segundo turno.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução Instagram