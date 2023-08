Thiago Martins sofre acidente em set de filmagem de série

O ator Thiago Martins sofreu um acidente no set de filmagens da série Cidade de Deus e precisou levar seis pontos na cabeça, conforme revelado por ele nas redes sociais nesta quarta-feira (23).

– Acidente de trabalho. Graças a Deus, tudo em paz por aqui. Ontem foi um dia intenso por aqui, mas está valendo a pena. Obrigado por todo cuidado aos amigos, médicos e produção – escreveu em um story em que mostra a cabeça enfaixada.

No mesmo vídeo, ele conversa com uma enfermeira, que garante que a pressão e os batimentos cardíacos do cantor estavam normais.

– Não pode dizer que eu não dei o sangue, literalmente – brincou Martins.

Depois, o ator ainda mostrou o registro dos pontos que levou na parte de trás da cabeça. A assessoria de imprensa da O2 Filmes, produtora responsável pela série Cidade de Deus, deu mais informações sobre o ocorrido.

Segundo nota, Martins bateu a cabeça em um objeto de cena durante as filmagens.

– Ainda no set, ele recebeu o atendimento médico na unidade móvel e posteriormente foi encaminhado ao hospital e recebeu alta no mesmo dia. A produção está em contato direto com o ator prestando todo o apoio necessário desde o ocorrido. Thiago Martins passa bem e já está liberado para voltar ao trabalho nos próximos dias – informa o comunicado.

A série será distribuída pela HBO Max e se passa 20 anos após os acontecimentos do filme original. As filmagens estão acontecendo na comunidade 12 do Cinga, na Zona Norte de São Paulo.

*AE

Fonte: Pleno News/Fotos: Daniel Pinheiro / AgNews // Reprodução/Instagram