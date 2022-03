Thiago Nigro, o Primo Rico, é batizado nas águas em Israel

“Eu nasci de novo”, declarou o influenciador financeiro

O youtuber e influenciador Thiago Nigro foi batizado nas águas, na manhã desta terça-feira (1°). O lugar do batismo não poderia ser mais especial: o Rio Jordão, que desagua no Mar Morto, situado em Israel.

O criador do canal O Primo Rico no YouTube está em um grupo de cerca de 120 pessoas numa viagem por Israel liderada pelo escritor e pregador Tiago Brunet, que, inclusive, foi responsável pelo batismo de Nigro.

– Eu nasci de novo – declarou o influenciador ao compartilhar os registros nas redes sociais.

Thiago Nigro foi batizado no Rio Jordão / Fotos: Arquivo Pessoal

O canal de Thiago Nigro no YouTube foi criado com o intuito de ensinar as pessoas sobre educação financeira. Hoje, o canal O Primo Rico conta com mais de cinco milhões de inscritos. Mensalmente, seus conteúdos são acompanhados por cerca de 15 milhões de pessoas. Seu livro Do Mil ao Milhão: Sem Cortar o Cafezinho figura na lista dos livros nacionais mais vendidos nos últimos anos.

Monique Mello / Pleno.News