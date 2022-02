Thiaguinho e Carol Peixinho assumem namoro após meses juntos

Conforme noticiado em novembro do ano passado por este colunista, casal está junto desde o final do No Limite

O casal Carol Peixinho e Thiaguinho, que foi revelado em primeira mão pela coluna LeoDias, finalmente resolveu assumir o romance e posou coladinho na web, em foto publicada pelo cantor em seu Instagram, na tarde desta sexta-feira (25/2).

“Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração…E que seja sempre assim… ILUMINADO!. Felizão com sua LUZ!”, escreveu ele na rede social.

Thiaguinho Reprodução1Conforme noticiado em novembro do ano passado por este colunista, Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos desde o final do reality No Limite, mas a discrição era algo de que o cantor não abria mão. Parece que desta vez o pagodeiro deixou a vergonha de lado e assumiu a ex-BBB de uma vez por todas!

