Thomaz Costa acompanha Tati Zaqui no hospital após término conturbado

Tati Zaqui chegou a chorar após anunciar o fim do namoro com Thomaz Costa, mas é o ator quem está acompanhando a funkeira durante a internação. O ator já tinha publicado um trecho de uma chamada de vídeo entre eles e, na madrugada desta sexta-feira (5), foi o ex de Larissa Manoela e que dormiu com a artista no hospital.

Thomaz não explicou por que Tati está internada. Na última quinta-feira (4), o ator apenas contou que levou a cantora pela manhã ao hospital para ela passar por uma bateria de exames. Ele também mostrou a funkeira sob efeito de anestesia.

“Gente, ela tá bem, só um pouco grogue do exame, mas muito engraçada”, disse ele no Stories.

Por conta da hospitalização, a artista precisou cancelar os shows que faria em Goiás neste fim de semana. “Os shows da cantora Tati Zaqui, previstos para acontecer no dia 5 de maio em Goiânia e Anápolis e, em 6 de maio, em Rio Verde, todos no estado de Goiás, serão adiados. Tati está em tratamento médico, o que a impede de cumprir a agenda do final de semana”, diz o comunicado oficial.

Tati Zaqui anunciou o fim do namoro com Thomaz Costa na última quarta-feira (3). “Não tenho me reconhecido mais e não estou culpando ninguém por isso. Faço as minhas escolhas e decido o que entra e o que sai da minha vida. Não sei em que momento me perdi de mim, mas me perdi. Os amigos perceberam, a família percebe, os seguidores percebem. A partir do momento em que me vi distante de tudo, senti que tinha algo de errado. Não com o relacionamento, não com a pessoa, embora tenha tido conflitos, porque não é só paz, mas sou eu. Agora, preciso cuidar da minha saúde, cuidar de mim. Preciso entender o que foi que aconteceu”, disse ela na ocasião.

