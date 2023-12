Threads deve chegar à Europa e permitir uso sem login

O Threads pode estar prestes a chegar à Europa com um recurso bastante pedido, o de acessar perfis sem login na rede social. A novidade faria parte de um pacote de recursos em desenvolvimento pela Meta para atender às legislações de privacidade do continente.

O pacote de novidades também desvincula a conta do Threads do perfil no Instagram , permitindo que a conta na rede social de texto seja apagada individualmente . Por outro lado, essa mudança não funcionaria no sentido oposto, com um perfil na plataforma de imagens e vídeos ainda sendo necessário para quem quiser se cadastrar no rival do Twitter .

As mudanças foram antecipadas pelo jornal estadunidense The Wall Street Journal e são encaradas como a maior evolução do Threads desde seu lançamento. Além do público em si, com um potencial de mais de 40 milhões de pessoas na União Europeia passando a ter acesso ao app, as alterações também reforçam a privacidade da plataforma.

Fonte: IG/Foto: Felipe Demartini