Threads é o aplicativo mais baixado no Brasil desde o lançamento

O Threads é o aplicativo mais baixado no Brasil nos últimos dias. Entre o seu lançamento, na última quarta-feira (5), e este domingo (9), o app ficou em primeiro lugar no país, considerando as lojas de aplicativos Google Play Store, do Android, e App Store, do iOS.

Os dados, levantados pelo portal iG na plataforma de monitoramento data.ai, mostram que o Threads vem fazendo sucesso desde sua estreia. Na quarta-feira, o aplicativo já foi o quarto mais baixado do país, mesmo tendo sido lançado apenas às 20 horas (horário de Brasília).

No dia seguinte após o lançamento, o aplicativo subiu para o segundo lugar no ranking de downloads. Depois, subiu para o primeiro lugar, onde permanece. Considerando todos os dias desde seu lançamento, o Threads é o aplicativo mais baixado no Brasil.

Na manhã desta segunda-feira (10), Mark Zuckerberg, CEO da Meta (empresa dona do Facebook, WhatsApp, Instagram e Threads), anunciou que a rede social alcançou a marca de 100 milhões de usuários em todo o mundo. “Não acredito que só se passaram 5 dias”, escreveu ele.

Lançado para competir com o Twitter, o Threads é a plataforma da Meta destinada a publicações curtas de texto. A nova rede social é associada ao Instagram, importando perfis dos usuários e seus seguidores.

Fonte: IG/Foto: Dimítria Coutinho/Portal iG