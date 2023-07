Threads, nova rede social, ganha 30 milhões de usuários em 24h

O Threads, nova rede social da Meta, atingiu 30 milhões de novos usuários em menos de 24 horas desde o lançamento, anunciou o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, no início da tarde desta quinta-feira (6). A plataforma foi aberta ao público geral nesta quarta (5) às 20h (horário de Brasília) e tem uma proposta similar ao Twitter, de Elon Musk.

– Parece o começo de algo especial, mas temos muito trabalho adiante para construir o aplicativo – escreveu Zuckerberg, em uma publicação no Threads.

Segundo as atualizações do CEO, a rede social ganhou dois milhões de inscritos nas primeiras duas horas após o lançamento. O número saltou para 5 milhões passadas as primeiras quatro horas. Em sete horas, chegou a 10 milhões.

Respondendo a um usuário no aplicativo, Zuckerberg falou que planeja fazer com que o produto funcione bem para ver se é possível colocá-lo no caminho de alcançar 1 bilhão de usuários, antes de pensar em monetizar a plataforma com publicidade.

As ações da Meta caíram 0,22% em Nova Iorque às 15h31, depois de acumular ganhos na sessão anterior, no after hour e no pré-mercado.

*A

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT