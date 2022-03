Tiago Abravanel boicotado na Globo após desistir do BBB? Saiba tudo!

Coluna LeoDias descobriu o que deve acontecer com ator, que desistiu do reality show no domingo (27/2) e foi apagado da abertura do programa

Desde que a imagem de Tiago Abravanel foi apagada do site do Big Brother Brasil e da vinheta de abertura do programa, a web está em cólicas. Nas redes sociais, espectadores especulam que o ator e cantor estaria sofrendo boicote da TV Globo após desistir do reality no domingo (27/2). Fontes ouvidas pela coluna LeoDias nos bastidores da emissora, no entanto, refutam a teoria. O que há, relatam as pessoas ouvidas pela nossa reportagem, é um retorno às origens.

Historicamente, participantes que decidem desistir do Big Brother Brasil têm suas imagens apagadas da atração. A lógica é a seguinte: ao abandonar a disputa na casa mais vigiada do país, o jogador também abre mão da trajetória pós-programa: deixa de aparecer na vinheta, no site e, inclusive, abre mão de participar das demais atrações do Grupo Globo. Sempre foi assim.

“Eu acho que foi um sonho e eu precisava acordar desse sonho e se eu passasse do meu limite eu ia pirar. E por isso eu saí leve, apertar o botão não é fácil, mas eu tô muito feliz de voltar pro mundo real porque aquilo ali é muito difícil”, revelou o artistaReprodução/instagram

Tiago Donato Abravanel Corte Gomes, de 34 anos, é cantor, ator, apresentador e empresário. Natural de São Paulo, o artista também é neto de ninguém menos que Sílvio Santos, dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)Reprodução/ Instagram

Aos 15 anos, Tiago começou a carreira artística no teatro e não parou mais. De lá para cá, atuou em novelas, musicais, realities, fez Show dos Famosos, Dança dos Famosos, interpretou Tim Maia nos palcos e dublou vários filmesReprodução/ Instagram

Chegou a ingressar na faculdade de Rádio e TV na Universidade Anhembi Morumbi, mas interrompeu os estudos por conta da correria da profissão Reprodução/ Instagram

Nascido em família bem-sucedida, o ator, que é filho de Cíntia Abravanel, primogênita de Silvio Santos, afirmou nunca ter passado por necessidades e reconhece os privilégios que temReprodução/ Instagram

Tiago é casado com o produtor Fernando Poli, com quem está junto há mais de 6 anos e com quem mantém relacionamento abertoReprodução/ Instagram

Em 2021, o cantor protagonizou treta nas redes sociais após rebater fala da tia Patrícia Abravanel. Na ocasião, a filha do Silvio Santos minimizou, em rede nacional, a fala homofóbica de um pastor e ironizou a sigla LGBTQIA+. Em vídeo, Tiago se opôs à informação e disse que orientação sexual do outro não é “opinião de ninguém”Reprodução/ Instagram

“Não é uma questão de tolerância, de calma, porque as pessoas sofrem com isso. As pessoas morrem por isso. Isso é muito sério. Quando um casal de homens, gays, está na Avenida Paulista e leva uma lampadada na cabeça, não dá tempo de explicar”, ressaltou o cantor em referência a um caso em que um jovem gay foi agredido na rua em 2010Reprodução/ Instagram

Com mais de 2 milhões de seguidores só no Instagram, Tiago foi um dos participantes convidados da 22ª edição do reality show Big Brother BrasilReprodução/ Instagram

Ao Gshow, o artista revelou não ter avisado o avô que participaria do programa da TV Globo. “Não sei nem o que ele vai falar. Se quiser me ajudar na torcida, estamos aí. É meu avô, cada um com o avô que tem”, disse, rindo. “Ele adora reality. Tenho certeza de que vai assistir 24 horas vidrado”, disse AbravanelReprodução/ Instagram

Segundo o colunista Fefito, além de entusiasmado, Silvio Santos já liberou o SBT para exibir chamadas nos intervalos comerciais declarando torcida ao netoReprodução/ Instagram

Durante a passagem pelo BBB, Tiago prometeu se entregar, ferver em festas e viver todas as emoções do programa.Reprodução/ Instagram

“Quero Xepa, Monstro, quarto escuro, ser Anjo, ver minha família na TV, quero quarto do Líder com roupão que me sirva. Não quero ir para o Paredão, mas se eu for, quero voltar, me jogar na piscina, gritar Brasil”, disse Reprodução/ Instagram

Após pouco mais de um mês no confinamento, às vésperas de uma possível estreia no paredão, Tiago apertou o botão de desistência do realityReprodução/Instagram

“Eu acho que foi um sonho e eu precisava acordar desse sonho e se eu passasse do meu limite eu ia pirar. E por isso eu saí leve, apertar o botão não é fácil, mas eu tô muito feliz de voltar pro mundo real porque aquilo ali é muito difícil”, revelou o artistaReprodução/instagram

Tiago Donato Abravanel Corte Gomes, de 34 anos, é cantor, ator, apresentador e empresário. Natural de São Paulo, o artista também é neto de ninguém menos que Sílvio Santos, dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)Reprodução/ Instagram1

Em 22 edições do BBB, Tiago Abravanel foi o sétimo desistente. É o sexto a passar por esse “protocolo de apagamento”. Até aqui, já como ex-brother, a imagem dele foi usada pela produção num vídeo publicado nas redes sociais do programa. E só! Até o momento, segundo informações obtidas pela coluna, não há previsão de que o ator participe de outros programas, na Globo ou no Multishow.

As mesmas fontes garantem que isso não significa que exista um clima de boicote ao ator e cantor nos bastidores. A dinâmica apenas revela um retorno às origens do Big Brother: quando alguém desiste, a regra é o esquecimento. A exceção ocorreu com Lucas Penteado, no BBB21.

Na época, o ator acabou desistindo do reality após ser praticamente expelido do programa pelos “colegas” de confinamento. O tratamento recebido por Lucas dentro da competição gerou comoção, pressão de anunciantes e provocou protestos nas redes sociais. Razões que explicam a decisão da Globo de furar o protocolo e manter a imagem do participante no programa. Na época, o gesto foi considerado nos bastidores como uma “questão humanitária”. Dois dias depois de sair do BBB, Lucas participou do Encontro com Fátima Bernardes. Mais tarde, ao término da temporada, foi convidado para cantar com Projota na grande final do reality.

Ainda de acordo com as fontes ouvidas pela coluna LeoDias, Tiago Abravanel também pode ser convidado para participar do Domingão com Huck, ou mesmo do Mais Você. Dadas as condições que cercam a saída dele do reality, no entanto, isso pode levar algumas semanas para acontecer. Se acontecer.

Leo Dias / Metrópoles