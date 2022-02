Tiago Abravanel sobre SBT: ‘Não representa aquilo que eu quero’

Na noite da sexta-feira (11), no BBB 22, Tiago Abravanel voltou a falar sobre sua relação com o avô, Silvio Santos, e o SBT. Ele chorou e disse que a emissora de Silvio não representa o que ele quer dizer.

Ele afirmou ainda que está no reality show da TV Globo para fazer o seu melhor.

– Com licença, meu avô, mas a emissora que você trabalha agora não representa aquilo que eu quero dizer. Se hoje a TV Globo me dá a oportunidade de expressar aquilo que eu sou, mesmo que talvez ela não acredite em tudo que eu acredito, eu estou aqui para fazer o meu melhor, pra dar o meu melhor. E quem puder e quiser me aceitar do jeito que eu sou, eu tô de coração aberto – declarou.

Segundo informações do portal Metrópoles, Tiago também foi até as janelas da Casa de Vidro para falar com Larissa Tomásia e dar declarações sobre a informação de que suas atitudes “soaram como falsas” ao público.

– Depois do que você me falou, eu fiquei fritando, preocupado. Porque eu não sei o que está passando, mas eu estou seguindo o meu coração – disse ele.

Fonte: Pleno News

Fotos: Reprodução/TV Globo e Reprodução/SBT