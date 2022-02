Tiago Abravanel sobre treta com Patrícia: “Não tem nem meu telefone”

Tiago Abravanel decidiu abrir o coração sobre a relação com sua família na madrugada desta terça-feira (1º/2) do BBB22. O ator relembrou uma polêmica do ano passado, quando ele foi às redes sociais rebater a fala homofóbica da apresentadora.

“Aquilo que a sua tia fez mostrou que ela é realmente bem distante de você”, comentou Rodrigo. “Para as pessoas, a sensação foi de: ‘Por que você não ligou para ela?’”, completou Abravanel, dando início ao assunto.

“Bom, acho que ela tem porque está lá no grupo da família, mas acho que família não se resume a grupo de WhatsApp”, completou.

Silvio Santos

O filho de Cintia Abravanel, primogênita de Silvio Santos, também comentou sobre sua relação com o Dono do Baú, e alegou que as relações familiares são distantes. “Eu gostaria que algumas coisas fossem diferentes? Gostaria, mas é do jeito que foi estabelecido. Nunca me ouviram falar isso, talvez eu seja responsável por nunca ter falado, mas talvez eu também nunca tenha tido a abertura para falar.”

“É muito doido porque hoje sei que estou tranquilo e forte para falar disso. Antes, falava disso e só vinham lágrimas. Só chorava, não conseguia entender, sofria demais. Quando entendi que era dessa forma porque não existiu relação, não foi construída uma relação, veio a sensação [de entender] e acabou”, seguiu.

Fonte: Metrópoles