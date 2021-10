Tiago Leifert antecipa saída da Globo e deixará o The Voice antes do fim

A saída do apresentador Tiago Leifert da TV Globo, que estava marcada para ocorrer somente após o fim da próxima temporada do The Voice Brasil, foi antecipada por, segundo a emissora, “motivos pessoais”. Com isso, o comunicador comandará apenas a fase das “audições às cegas” do reality show musical.

Com a saída de Tiago, André Marques assume o The Voice, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló, com Jeniffer Nascimento na cobertura de bastidores. Nas redes sociais, Leifert justificou a saída afirmando que necessidades familiares o fizeram tomar a decisão de sair antes do previsto.

– Olá, pessoal! Minha família precisa de mim aqui em SP nas próximas semanas e, por isso, com coração partido, tem mudança de planos! Meu amigo querido André Marques assume a temporada do The Voice a partir da segunda fase. Na primeira, ainda estou lá. Estreamos 26/10! Em breve conversamos mais – afirmou.

Em setembro, Leifert anunciou sua decisão de deixar a TV Globo no final deste ano. Durante o programa Mais Você, ele chegou a falar sobre o trabalho no The Voice, que é seu último na emissora, e disse que sua saída do programa, e consequentemente da emissora, aconteceria no fim de dezembro.

– É o último trabalho, na prática. Eu acho que eu vou conseguir desfrutar mais, curtir mais, porque eu sei que é o último. Eu sou muito apegado à equipe, e a equipe a mim. Acho que vou me emocionar. Eu estou muito emocionado. Eu sou muito chorão. O The Voice é um concurso de voz, e o importante é isso. O The Voice é pra consagrar a voz – declarou ele, na ocasião.

