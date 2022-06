Tiago Leifert chama Felipe Neto de “gente inferior”

O ex-apresentador global Tiago Leifert demonstrou desprezo pelo youtuber Felipe Neto, descrevendo-o como “gente inferior”, durante comentário nesta segunda-feira (6). A declaração ocorreu após Felipe chamá-lo de “um nojo” por dizer que não pretende votar no ex-presidente Lula (PT), nem no atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), nas eleições deste ano.

Leifert rebateu Felipe durante uma live sobre a Seleção Brasileira e a Copa do Mundo junto do jornalista esportivo Rica Perrone. Em determinado momento da transmissão, Rica lembrou que Tiago é um “desafeto de Felipe Neto”. O ex-apresentador da Globo respondeu que manteria o “nível alto” e não perderia tempo falando do youtuber.

– Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. Vamos honrar vocês [espectadores da live] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior – declarou.

O comentário não demorou a repercutir na internet, e Felipe Neto decidiu responder. O influenciador acusou Leifert de odiar pessoas pobres e relembrou o embate entre o apresentador e o ator Ícaro Silva.

– Ser chamado de “gente inferior” por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio. Agora vocês entendem o “pagamos o seu salário!” que ele falou para o Ícaro Silva, né? O cara se vê em uma casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy – assinalou Felipe.

Na última sexta (3), Felipe havia dito que Tiago está “alinhado com um discurso de elite”.

– Se de um lado tem um genocida, assassino, aliado de milícias, corrupto, vagabundo que não trabalha, que destruiu a economia, destruiu a imagem do país no mundo, entregou a Amazônia, exterminou povos indígenas… E você vota NULO porque tá alinhado com um discurso de elite… você é um nojo – escreveu.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução / Youtube