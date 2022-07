Tiago Leifert compartilha foto rara da filha, Lua, que está em tratamento contra câncer

Tiago Leifert compartilhou uma foto rara da filha, Lua, neste sábado (2). O apresentador postou uma imagem em que a menina aparece em casa brincando com bolas.

“Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso que eu evito colocar bolas no cercadinho, para não forçar”, brincou Leifert.

Lua, de apenas 1 ano, é fruto do relacionamento do jornalista com a mulher, Daiana Garbin. A criança foi diagnosticada com um câncer raro nos olhos e está em tratamento contra a doença.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram