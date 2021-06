Tiago Leifert reage com meme a anúncio de que substituirá Faustão

Após ser anunciado como substituto do apresentador do Domingão do Faustão neste domingo, Tiago Leifert reagiu com um meme de Faustão, escrito “Eeita!!!” nos stories do Instagram. A substituição foi arranjada porque o apresentador veterano está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando uma infecção urinária.

Assim, as atrações previstas para ir ao ar neste domingo serão exibidas normalmente. Entre elas está uma disputa inédita no mata-mata da Super Dança dos Famosos.

No final do ano, Faustão deixará a TV Globo, depois de 32 anos de parceria. O apresentador vai para a Band e apresentará mais um programa aos domingos.

