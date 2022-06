Tiago Leifert rebate críticas por ter falado em voto nulo

Nesta terça-feira (7), Tiago Leifert reagiu após ser criticado por Felipe Neto. O jornalista publicou um vídeo e se manifestou contra a postura do youtuber.

Leifert sofreu ataques por ter dito que não vota em Lula nem em Jair Bolsonaro. Na gravação desta terça, ele avaliou as atitudes de Felipe Neto como “antidemocráticas”.

– Uma coisa que me incomoda muito é o tom professoral, que são essas pessoas aqui da internet que, por terem um número alto de seguidores ou por escreverem em um portal grande, ou por escreverem para um jornal importante, se acham enviadas do céu, acham que desceram lá de cima para iluminar seres inferiores como eu e você. Olha que coisa curiosa: as pessoas que vieram defender a democracia, que falam que eu sou uma ameaça à democracia porque vou votar nulo, elas são as primeiras a dizer que você é um imbecil, idiota porque você pensa diferente dela. Na minha cabeça, isso é a coisa mais antidemocrática do mundo – avaliou o ex-apresentador do Big Brother Brasil.

– Me pareceu sabe o quê? Polícia dos costumes, uma polícia virtual dos costumes que fica com o cassetete na mão esperando alguém discordar. […] Se você acha que a democracia está sob ameaça, você não pode defender a democracia se transformando também em uma ameaça a ela, tentando silenciar o debate e humilhar quem pensa diferente – acrescentou.

