Tiago Leifert será garoto-propaganda de vacina da Pfizer no Brasil

O apresentador Tiago Leifert será o garoto-propaganda da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A divulgação da imunização começará a ser veiculada a partir desta quarta-feira (19/5). A Pfizer comunicou que o apresentador do BBB aceitou fazer o trabalho desde que seu cachê fosse revertido ao Hospital Albert Einsten.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, a campanha terá o objetivo de incentivar as pessoas a usarem máscaras de proteção contra o coronavírus e evitarem aglomerações. Tiago também ressaltará a importância de se imunizar com as duas doses da vacina.

O slogan da campanha ao longo das semanas será “Vacina: tomar para retomar”. A intenção é mostrar que a única forma de o Brasil retomar as atividades é se todos estiverem imunizados contra a doença que já matou quase 500 mil brasileiros em pouco mais de dois anos.