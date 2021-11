Tiago Piquilo é acusado de se masturbar na piscina de A Fazenda 13

Um vídeo que circulou nas redes sociais nessa terça-feira (2/11) mostra Tiago Piquilo fazendo movimentos com as mãos debaixo d’água. Por conta da movimentação, os internautas acusaram o peão de se masturbar na piscina de A Fazenda 13.

Esse macho nojento se masturbando com as meninas dentro da piscina mds será que ele acha que a câmera não pega? tudo bem que essa câmera da Record é uma merda, mas achar que ela não grava aí já é demais pic.twitter.com/WnhYjFMoGf

As imagens logo pararam nas redes sociais, e internautas aproveitaram para comentar o tema. “Vocês viram o Tiago se masturbando na piscina da A Fazenda? Isso na presença de duas mulheres e do Rico também! Gente, isso é grave!”, disse um.

“Mano, que nojo desse vídeo do Tiago, que porra é essa, mano? O cara se masturbando na piscina com as meninas dentro”, comentou outra.