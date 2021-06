Tião Miranda quer divulgar Marabá como “Cidade de Gente Feliz”

O governo de Marabá abriu, por meio da Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop), uma concorrência para contratação de agência de publicidade que realize serviços integrados, com abrangência local, regional, estadual e nacional, voltados a posicionar o principal município do sudeste do Pará no cenário de oferta de serviços públicos de infraestrutura. A ideia é dar conhecimento à população sobre a grande gama de obras realizadas desde 2017 pela prefeitura, com vistas a mudar a cara da terrinha de Francisco Coelho. As informações foram levantadas pelo Blog do Zé Dudu.

Com R$ 300 mil, a prefeitura quer realizar uma campanha publicitária durante dois meses, com veiculação e exibição na mídia, sob o argumento de que Marabá é “Uma Cidade de Gente Feliz”. As propostas comerciais da campanha serão apreciadas no dia 20 de julho e devem agitar o mercado publicitário da região.

Chama atenção o conceito de “choque de gestão”, adotado pelo governo municipal, para mudar a cara de Marabá. De acordo com a prefeitura, hoje os salários dos servidores públicos estão em dia, os serviços de coleta de lixo e atendimento nas unidades de saúde estão funcionando desde 2017. “Após colocar a casa em ordem, a Prefeitura de Marabá executou um grande plano de obras, nas mais diversas áreas, com o intuito de melhorar a cidade para toda a população. Foram obras em todos os núcleos”, justifica a administração de Tião Miranda, gestor que conseguiu os mais extraordinários indicadores de gestão fiscal do Pará entre 2017 e 2021, derrubando a despesa com pessoal de um nível acima do limite máximo para um mínimo histórico.

Ainda segundo o governo, quer-se, com a licitação, tornar visíveis todas as ações da prefeitura pelo município, de maneira a fortalecer o orgulho dos cidadãos marabaenses, apresentar as melhorias consolidadas no período (como os avanços no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica por meio, entre outros fatores, da revitalização de espaços educacionais) e resgatar o trabalho feito para reestruturar equipamentos de saúde (como os postinhos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Fonte: Blog Zé Dudu