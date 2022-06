TICIANE PINHEIRO COMPARTILHA BOLO DE ANIVERSÁRIO QUE GANHOU: OBRIGADA A CADA UM DE VOCÊS

Trabalhadora e aniversariante! Nesta quinta-feira, dia 16, Ticiane Pinheiro completa 46 anos de idade. A apresentadora do Hoje em Dia compartilhou em suas redes sociais o bolo que ganhou de sua equipe no programa. Na legenda, Tici aproveitou para falar sobre a frase escrita em cima do bolo e para agradecer todas as mensagens que está recebendo.

Te amamos o tanto que você gosta de trabalhar. Amei essa mensagem no bolo! É isso mesmo, eu sempre corri atrás dos meus sonhos, sempre acreditei que eu conseguiria. Hoje vivo meu momento profissional que tanto almejei e só tenho a agradecer. É muito bom fazer o que a gente ama. Obrigada a toda equipe do Hoje em Dia que me atura todos os dias, obrigada meu team e principalmente a minha família que esteve e está sempre ao meu lado me apoiando! Hoje é meu aniversário e só tenho que agradecer! Obrigada a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo me acompanhando e vibrando por mim! Hoje é dia de alegria, de festa e gratidão.

Comemoração no trabalho

Na última quarta-feira, dia 15, a apresentadora também compartilhou em seu Instagram que comemorou antecipadamente o aniversário no trabalho.

Um pouco da minha festinha surpresa de hoje no Hoje em Dia. Meu aniversário é amanhã, mas as comemorações já começaram, escreveu.

Fonte: R7/Foto: Divulgação