Tierry aparece com nova namorada pela primeira vez

Tierry fez a primeira aparição pública com a nova namorada. Na madrugada desta sexta-feira (28), o cantor presença na festa de aniversário da personal trainer dele, Carla Farias, que aconteceu em um bar em São Paulo, e foi acompanhado de Mikaely Amorim.

Natural da Bahia, Mikaely é modelo. A moça já foi miss da cidade de Euclides da Cunha (BA) e também já trabalhou com Tierry, quando foi a musa do clipe de Lá Ele.

A festa de aniversário foi o primeiro evento a que o cantor foi acompanhado da nova namorada. Na hora de posar para as fotos, o artista ainda foi fotografado dando um beijinho na modelo.

Antes do relacionamento com Mikaely, Tierry namorou a bailarina Carla Bruno, que foi a parceira dele em uma competição de dança. Antes disso, ele teve um namoro de mais de um ano com Gabi Martins.

Fonte: R7/Foto: LEO FRANCO/ AGNEWS