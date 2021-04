Tierry revela que Rodolffo será padrinho de casório com Gabi Martins

O sertanejo é amigo próximo do casal e os acompanha desde o início da relação

Juntos desde o final do ano passado, Tierry e Gabi Martins surpreenderam os fãs ao falarem sobre um possível casamento. Se foi em tom de brincadeira ou não, eles não revelaram.

Os dois trocaram comentários com Rodolffo no Instagram e mostraram ser amigos de longa data do sertanejo, que esteve no Big Brother Brasil 21.

“Tierry, vem cá vê um negócio”, escreveu Rodolffo em uma publicação na qual Gabi aparece produzida.

O namorado da loira responde: “É cumpadre! Você vai ter que virar o padrinho. Acompanhou desde o início, Bastião”. “O Bastião ainda ajudou a escolher kkkkk”, completou Gabi.