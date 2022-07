TikTok anuncia atualização para melhorar sugestões de vídeo

A empresa proprietária do TikTok, ByteDance, anunciou, na última quarta-feira (13), que os usuários poderão determinar palavras e hashtags mais específicas às quais não queiram ver em seus feeds. Sendo assim, o próprio TikTok vai filtrar automaticamente o que não for desejado, deixando a sua “For You” (as recomendações de vídeo da plataforma) mais personalizada. A empresa não deu uma data exata para a atualização, mas disse que saíra “nas próximas semanas”.

A própria plataforma também está lançando duas novas ferramentas automatizadas de filtragem e moderação. Uma é a “Níveis de Conteúdo”, que categoriza o conteúdo a ser oferecido usando como base a “maturidade temática”. Ela foi projetada para impedir que os vídeos para maiores de 18 anos sejam mostrados para menores de idade. O aplicativo fez uma comparação com sistemas de classificação que encontramos em videogames e filmes.

A outra ferramenta tenta identificar vídeos que são mais adequados para apresentá-los um de cada vez. Já os mais problemáticos em massa, como dietas da moda, algo relacionado à depressão e outros, a repetição dos mesmos será evitada. O TikTok vêm trabalhando nisso há certo tempo e estão seguros de estrear as novidades.

Essas ferramentas automáticas são a base do aplicativo, porém, continuam sem proporcionar aos seus usuários maneiras simples de controlar o tipo de conteúdo ao qual vão ter acesso. O próprio layout do app mostra quais são suas prioridades: você pode deslizar para o vídeo seguinte, mas a “For You” é comandada pelo algoritmo do TikTok.

No momento, os usuários serão capazes apenas de filtrar palavras soltas. Com o tempo, entretanto, o aprendizado sobre máquinas e modelos de idiomas tendem a melhorar e este recurso pode ficar mais moderno. Quanto mais o TikTok entender os próprios conteúdos e sua audiência, melhor vai ser a adaptação da experiência do usuário.

