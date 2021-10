TikTok anuncia novas ferramentas para publicidade, confira as novidades

O TikTok anunciou um plano bastante ambicioso para aumentar as receitas de publicidade dentro da plataforma. A rede social de vídeos curtos busca expandir atividades de e-commerce entre seus usuários, para isso, está lançando vários novos recursos e formatos para anúncios.

Entre as novidades, estão adesivos clicáveis com uma ampla variedade de formatos. Segundo a empresa, os novos recursos permitirão que a publicidade no TikTok seja mais interativa e criativa, além de ser incorporada à experiência dos usuários ao usar a plataforma.

Presente em todas as etapas

A rede também anunciou uma série de parceiras no comércio eletrônico. A principal delas é com a Shopify, que visa tornar as compras dentro da rede uma experiência nativa. Em outras palavras, que todo o processo, desde a descoberta do produto até a finalização da compra, seja dentro do aplicativo.

O TikTok também oferecerá uma série de produtos de publicidade voltados exclusivamente para lojas online. Em alguns mercados, inclusive, a empresa está se oferecendo para assumir as responsabilidades relativas ao envio dos produtos e serviços de pós-venda.

O TikTok também lançou uma série de recursos de mídia que têm o objetivo de tornar a rede mais atrativa para os vendedores em relação às suas rivais de mídia social. Uma delas é um produto chamado “página instantânea”, que consiste em uma página de carregamento rápido.

De acordo com a empresa, o carregamento será 11 vezes mais rápido do que o de uma página web normal. A ferramenta vai permitir que o usuário seja levado diretamente para uma outra página, onde poderá obter mais informações sobre a loja ou um produto específico.

Anúncios interativos

Outra novidade é o “showcase pop out”, que visa permitir uma experiência interativa entre os usuários e os anúncios. A ferramenta vai permitir que adesivos e imagens sejam sobrepostos sobre vídeos no TikTok para ilustrar elementos importantes de um produto.

Um exemplo de uso da ferramenta seria uma marca de produtos de beleza poder adicionar um pincel de maquiagem ao conteúdo. Ao tocar o objeto, o usuário pode ser levado a uma página onde poderá comprar um pincel de maquiagem daquela marca.

Mas a ferramenta mais interessante, certamente, é o “storytime”, que deve permitir que os usuários se tornem parte da narrativa de uma campanha. Com isso, além de assistir os vídeos, os usuários poderão direcionar a ação de um vídeo, o que deve permitir resultados diferentes e personalizados.

Fonte: TechCrunch