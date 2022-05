TikTok anuncia serviço de assinatura parecido com o da Twitch

O TikTok anunciou um novo serviço de assinatura para os criadores de conteúdo. O novo recurso funciona como a Twitch, onde os usuários pagam para se inscrever em alguns streamers ao vivo que eles desejam apoiar.

O serviço de assinatura garantirá um bate-papo exclusivo para assinantes, alguns emotes específicos do criador e emblemas que os diferenciam dos não assinantes.

O plano de assinatura do TikTok deve ser lançado na versão beta em 26 de maio, segundo um vídeo de anúncio publicado na página TikTok Live Creator. Diversos criadores também foram divulgados como estrelas deste novo projeto.

Além do benefício de ficar mais próximos dos seus seguidores, os criadores de conteúdo poderão ter a expectativa de uma renda mensal previsível com o novo serviço de assinatura.

Atualmente, a melhor maneira de monetizar seu perfil do TikTok é fechar parcerias com as marcas e empresas que queiram atingir seus seguidores como público-alvo, o que é popularmente chamado de “publipost”.

Além disso, alguns criadores de conteúdo do TikTok também podiam receber presentes de seus seguidores durante lives. Esses presentes assumiam um papel de moeda do TikTok que pode ser trocada por dinheiro real.

O portal TechCrunch anunciou que os valores de assinatura do TikTok devem começar em US$ 4,99 por mês, preços comparáveis aos pacotes da Twitch. Só poderão fazer parte deste serviço os criadores de conteúdo com, no mínimo, 18 anos de idade e que tenham pelo menos mil seguidores.

Fonte: Olhar Digital