TikTok desiste do plano de expandir e-commerce na plataforma

O TikTok desistiu de expandir seu projeto de e-commerce ao vivo na Europa e nos Estados Unidos. A decisão da empresa acontece depois de testes no Reino Unido demonstrarem uma baixa adesão dos usuários, resultando em poucas vendas.

O projeto, apelidado de TikTok Shop, já existe na Indonésia desde o ano passado e, recentemente, foi lançado na Tailândia Malásia e Vietnã. O intuito do recurso é fazer marcas e criadores de conteúdo fazerem transmissões ao vivo e conseguirem vender produtos por meio destas lives.

Apesar de parecer inovadora e também ser utilizada por outras redes sociais, como YouTube e Instagram, a estratégia de vendas nos testes do Reino Unido não surtiu resultados consideráveis.

O TikTok tinha intuito de lançar seu projeto de e-commerce na Alemanha, Espanha, França e Itália ainda neste primeiro semestre de 2022, mas também abortou a missão, mesmo com os altos investimentos feitos pela empresa chinesa.

E, além do baixo desempenho, uma reportagem do Financial Times apurou que a equipe responsável pelo projeto também começou a se despedir do TikTok. Aparentemente, a saída dos funcionários se deu por uma cultura de trabalho agressiva imposta pelos líderes chineses da companhia.

União Europeia aprova novas regras de regulação das ‘Big Techs’

Os parlamentares da União Europeia aprovaram, nesta terça-feira (5), uma série de novas regras de regulação das “Big Techs”, as grandes empresas de tecnologia, como Amazon, Google, Apple, Meta e Microsoft.

Entra as novas normas aprovadas, estão a Lei de Mercados Digitas (DMA), que introduz novas regras de concorrência, e a Lei de Serviços Digitais (DSA), que exige maior fiscalização das próprias plataformas sobre o conteúdo ilegal na internet.

As big techs que não cumprirem as novas determinações podem estar sujeitas a multas sobre seu faturamento global anual. Violações da DMA podem custar até 10% do faturamento, enquanto quebras da DSA podem gerar multas de 6%.

Fonte: Olhar Digital