TikTok é banido de universidades e escolas nos Estados Unidos

Diversas escolas e universidades dos Estados Unidos estão impedindo o acesso ao TikTok em suas redes Wi-Fi. As medidas foram tomadas após alguns estados do país proibirem o acesso à plataforma em celulares do governo.

A lista de universidades e escolas que baniram o TikTok já é extensa. O motivo de instituições estadunidenses estarem impedindo o acesso ao aplicativo são as acusações de que o TikTok compartilharia os dados dos usuários dos Estados Unidos com o governo chinês, ação negada pela plataforma.

Nas redes sociais e fóruns online, alunos reclamam do corte ao TikTok, bastante utilizado pelos jovens.

As acusações feitas pelos Estados Unidos ao TikTok começaram ainda durante o governo de Donald Trump, que ameaçou banir o aplicativo em todo o país. Depois de vários meses de discussões sobre o tema, a plataforma permaneceu no ar. Na época, o então presidente acusava o TikTok de ameaçar a segurança nacional, mas nunca apresentou provas.

Mais recentemente, o governo do presidente Joe Biden passou a aumentar a pressão sobre o TikTok para que o controle das operações do aplicativo no país seja vendido para uma empresa local. Com mais de 100 milhões de usuários nos EUA, o TikTok é concorrente direto de empresas nacionais, como a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Kon Karampelas