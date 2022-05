TikTok faz testes para impulsionar jogos no aplicativo

O TikTok está de olho no mercado de games. Jogos para o aplicativo já estariam em teste no Vietnã e a ideia seria expandir a novidade para o mundo todo em breve.

Segundo a Reuters, um representante da empresa teria confirmado os experimentos de minijogos HTML5, dizendo que a companhia está “sempre procurando maneiras de enriquecer a plataforma e testar regularmente novos recursos e integrações que agregam valor à comunidade”.

As fontes indicam que o plano é para jogos suportados por anúncios que se baseiam na biblioteca de sua empresa-mãe, a chinesa ByteDance, o que poderia aumentar a receita e a quantidade de tempo que as pessoas passam no aplicativo.

O TikTok já experimentou pelo menos um minijogo, uniundo-se à Feeding America para criar o Garden of Good, uma experiência semelhante ao FarmVille, onde os jogadores podem ganhar pontos e usá-los para fazer uma doação.

Também anunciou uma parceria com o desenvolvedor do FarmVille Zynga no final do ano passado para fazer o Disco Loco 3D, um corredor sem fim baseado em HTML5 que poderia funcionar dentro do aplicativo.

TikTok quer adicionar interatividade ao streaming de jogos

O TikTok também testou um software de streaming para jogos com o Live Studio para PCs e permitiu que certos criadores adicionassem mais interatividade incluindo miniaplicativos em vídeos. Entretanto, esse pode ser apenas o começo para as ambições do TikTok no universo dos games.

Um relatório aponta que o TikTok está trabalhando em vários recursos para transmissão ao vivo. Eles incluem jogos para ajudar os streamers a se envolverem com o público, incluindo um game do tipo Pictionary. A experiência de presente de “caixa do tesouro” distribui moedas para espectadores aleatórios após um determinado período de tempo. Há ainda em teste uma opção de compra, que permite que os espectadores naveguem pelos produtos de um transmissão ao vivo.

O predecessor chinês da plataforma de vídeos curtos, o Douyin, já oferece jogos, e outras empresas, como Facebook e Netflix, recentemente investiram em games para dispositivos móveis.

Fonte: Olhar Digital