TikTok inicia testes de minijogos HTML5

Com lançamento de minijogos, o TikTok pretende determinar a vontade que os usuários terão pelos games mobile. Eles serão jogados dentro do app e poderão ser descobertos por meio de vídeos dos criadores de conteúdo.

O site TechCrunch confirmou o início dos testes desses jogos do TikTok, que incluíram diversos novos parceiros, inclusive os desenvolvedores dos jogos “Aim Lab”, “FRVR”, “Lotem”, “Nitro Games” e “Vodoo”.

Existem relatos do início de 2022 de que a rede social estava procurando se estender para jogos HTML5, isso depois de testar pela primeira vez esse universo com a gigante Zynga, em novembro do ano passado.

As empresas tinham se juntado para inaugurar o título “Disco Loco 3D”, exclusivo do TikTok, que tinha semelhanças com o jogo “High Heels”, que é sucesso da Zynga.

Quando essa junção aconteceu, o TikTok contou que estava comprometido com discussões com outros desenvolvedores de jogos para fechar negócios parecidos. Tudo isso já era pensando numa expansão futura do jogo que estava sendo criado.

Se a mudança ocorresse de forma próspera, poderia significar que um dia o TikTok se posicionaria como uma plataforma de jogos casuais para celulares, semelhante aos mesmos que circulam nos aplicativos do Google e da Apple.

Shutterstock

A lista dos novos jogos pode ser encontrada ao postar um vídeo dentro da plataforma. Na última tela antes de publicar o conteúdo, os usuários podem adicionar hashtags, uma descrição, um lugar e algumas outras coisas, assim como um link que leva os seguidores para outros conteúdos.

Antes os criadores tinham a opção de colocar links para conteúdo em outros apps, como questionários do BuzzFeed e Quizlet, exercícios respiratórios da Breathwork, avaliações no Rotten Tomato, receitas do Whisk e muito mais.

Os novos jogos não fazem parte do projeto TikTok Jump, mas podem ser encontrados na mesma seção.

Crédito: TikTok screenshot

Os títulos dos jogos HTML5, incluem:

“Mr. Aim Lab’s Nightmare”, por Aims Labs

“Basketball FRVR”, por FRVR

“Tap the Difference”, por Lotem

“Peek a Who”, por Nitro

“Space Destroyer”, por Nitro

“Influencer Run”, por Voodoo

“Pride Run”, por Voodoo

Fonte: Olhar Digital