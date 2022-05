TikTok irá compartilhar receita de anúncios com criadores de conteúdo

Os criadores de conteúdo do TikTok poderão – em breve – ter outra forma de ganhar dinheiro com suas postagens em vídeo. Como parte de uma solução de anúncios do TikTok Pulse, a plataforma irá utilizar do recurso para compartilhar a receita de anúncios com os influenciadores, editores e demais personalidades conhecidas.

Quem tiver pelo menos 100 mil seguidores serão elegíveis na primeira fase, informou o TikTok. A rede social disse ao TechCrunch que lançará o Pulse nos Estados Unidos em junho, e depois, em outros países. O TikTok dividirá a receita igualmente entre si e criadores, isso é um pouco menos do que o Instagram, em que a divisão é de 55%.

Ou seja, se você for popular o suficiente, poderá ganhar muito dinheiro com cada publicação. A iniciativa pode dar mais gás no volume de vídeos postados no TikTok, além de que algumas pessoas não dependeriam mais de muito patrocínios ou doações.

Isso também ajuda o TikTok, se mantendo forte no mercado e batendo de frente com a concorrência. Por outro lado, também pode incentivar mais criadores a produzir clipes amigáveis ​​para anúncios, o que pode não agradar o público que prefere algo mais arriscado ou político.

