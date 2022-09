TikTok ‘pega mais leve’ na moderação com contas mais populares

O TIKTOK utiliza um sistema de moderação de duas camadas que, na prática, dá um tratamento preferencial a influenciadores, celebridades e outros VIPs que tenham mais de cinco milhões de seguidores na plataforma de vídeos curtos. A informação, divulgada nesta semana (20) pela Forbes, foi verificada na gravação de uma reunião de setembro de 2021, obtida pela publicação.

Para proteger esses criadores com mais de cinco milhões de seguidores, teria sido criado um recurso interno chamado “rótulos de criador”, para encaminhar esses parceiros especiais para uma fila de moderação separada, com critérios diferenciados dos usuários comuns.

De acordo com a Forbes, um funcionário da iniciativa Trust and Safety da empresa teria dito, durante a reunião: “Não queremos tratar esses usuários como, hum, como quaisquer outras contas. Há um pouco mais de tolerância, eu diria”. A postura difere do site oficial que assegura que as Diretrizes da Comunidade se aplicam a “todos e tudo no TikTok”.

O que disse o TikTok?

Após a divulgação da reportagem, uma porta-voz do TikTok negou à publicação novaiorquina que existam, na empresa, filas de moderação diferenciadas com base na contagem de seguidores. “Não há mais tolerância em moderar contas com mais de cinco milhões de seguidores”, afirmou Jamie Favazza.

De qualquer forma, existindo ou não um sistema diferenciado para ricos e poderosos no TikTok, essa prática está arraigada em grande parte das empresas de mídia social. Em 2021, o Wall Street Journal mostrou de que forma o sistema XCheck da Meta deu “um jeitinho” para que milhões de usuários de alto perfil do Facebook e Instagram contornassem suas regras.

Na denúncia, a publicação citou o caso de uma postagem do jogador Neymar, que publicou fotos nuas de uma mulher que o teria acusado de agressão sexual. De acordo com jornal americano, o Facebook não só impediu que os moderadores removessem as fotos (o que foi feito só após 60 milhões de visualizações), como manteve íntegra a conta do nosso camisa 10.

