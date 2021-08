TikToker descobre câncer por aviso de seguidores: “Estavam certos”

Um conselho pode valer muito, e na vida de Aaroh Mankad, de 22 anos, fez toda a diferença. A dica veio por parte de seguidores de sua conta no TikTok que o aconselharam a procurar um médico por causa de um caroço em sua garganta. Foi nesse momento que Aaroh acabou descobrindo o início de um câncer na tireoide. O anúncio foi feito por ele nas redes sociais.

“Meus primeiros dois vídeos do TikTok eram apenas eu falando sobre meu orçamento, e as pessoas comentavam ou me mandavam um DM dizendo que minha tireoide parecia um pouco aumentada e que eu deveria examiná-la e que poderia ser cancerígena”, disse Mankad em um vídeo.

Aaroh Mankad, morador de Seattle, Estados Unidos, usa o TikTok para falar de tecnologia e finanças, mas o assunto dos últimos tempos foi a saúde: “Por muita cautela e só porque fico ansioso com esse tipo de coisas, fui em frente e fiz uma verificação”, disse ele.

Veja o relato (em inglês):

@seattletechbroso yeah that was a wild experience ##cancer##tiktok♬ original sound – Seattle Tech Bro



“Depois de várias rodadas de testes e ultrassons, descobrimos que há 95% de chance de que aquele nódulo que eu tinha ser canceroso”, completou.

Mankad decidiu seguir com um procedimento mais específico, e retirou a parte com o início do câncer. “O TikTok me disse que eu posso ter câncer. E parece que eles estavam certos”, acrescentou em vídeo de agradecimento aos seguidores.