Time do Atlético-MG não desceu ao vestiário, mas entrevista de Huck é fakenews

Um fato chamou bastante atenção na vitória do Atlético-MG contra o Clube do Remo na noite de ontem pela Copa do Brasil: os jogadores do Galo não desceram para o vestiário durante o intervalo do jogo. Eles ficaram pelo campo, provavelmente por conta do grande calor que fazia, mesmo de noite, em Belém.

Esse acontecimento gerou bastante comentários nas redes sociais, principalmente porque os torcedores da dupla RExPA costumam disputar quem teria o melhor estádio.

Fato é que desde antes de a bola rolar a zoação já corria solta: torcedores do Remo compartilharam, em tom de humor, que o Atlético teria pedido ao Paysandu o seu campo de treinamento, mas ao chegar no local, encontraram o terreno abandonado, o que o fizeram ir para Curuzu, onde também o gramado estaria inviável.

Talvez como resposta, os torcedores do Papão também usaram de fakenews para encarnar o rival: compartilharam uma suposta entrevista do atacante Huck fazendo críticas ao vestiário do Baenão, o que explicaria eles não terem descido no intervalo.

Os dois casos foram notícias falsas, mas pergunta se o torcedor liga. Na hora de zoar o rival, vale até uma edição maliciosa aqui ou ali. Os comentários não param nas redes sociais e a disputa nas redes não deve acabar tão cedo.

Sem poder ir ao estádio, a zoação se adaptou aos novos tempos.

Por Emanuel Maciael

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação