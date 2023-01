Time sub-16 do Paysandu conquista título e vai disputar torneio na Europa

Em final inédita, o time sub-16 de futsal do Paysandu Sport Club foi campeão da IberLeague Brasileirão, competição disputada em campo com grama natural, após vencer o Ananindeua Bulls por 3 a 2, em Campinas (SP), na manhã de sábado passado, 28. Os gols do Papão foram marcados por José Henrique, Luciano e Alexandre. A taça garantiu aos bicolores vaga para a IberCup Estoril, que será realizada em Portugal, no próximo mês de julho.



A equipe bicolor, comandada pelo técnico Raimundo Santos e coordenada por Glenda Santana, tem realizado trabalhos de transição das quadras para o campo. Ano passado, o Papão venceu a IberLeague Pará nas categorias sub-13 e sub-15 e se classificou para a etapa nacional deste ano, na qual desbancou adversários de todo o Brasil. Em 2023, o sub-14 ficou em terceiro lugar e o sub-16 faturou o título.



A IberLeague tem a maior expansão a nível internacional no futebol de salão infantojuvenil em diversas categorias, que são organizadas em diversas competições ao longo do ano.



Imagem: Agência Paysandu