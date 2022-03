Tio é preso por estuprar sobrinha durante 3 anos em Marabá￼

Na tarde da última segunda-feira (7), a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente de Marabá – DEACA, prendeu Clinio da Silva Carvalho, conhecido como “Keu”. O homem estava sendo investigado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça.

Segundo informações da polícia, a vítima é uma criança de 11 anos, sobrinha do homem. As investigações apuraram que os abusos sexuais iniciaram quando a criança tinha 9 anos de idade, sendo que Clinio chamava a vítima de esposa e solicitava que ela o chamasse de amor, e não de tio.

Para encobrir o crime, o homem ameaçava matar a criança, caso ela relatasse sobre os abusos sexuais, asseverando, inclusive, que adquiriria uma arma de fogo para cumprir tal intento.

O mandado de prisão preventiva, expedido nos autos do Processo nº 0802231-47.2022.8.14.0028, que tramita na 1ª Vara Criminal de Marabá foi imediatamente cumprido, por volta das 16h, durante diligência da equipe especializada. O custodiado está à disposição da Justiça para responder conforme procedimento previsto na Lei.

Fonte: Portal Debate