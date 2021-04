Tiozão do BBB viralizou, e é paraense

Você já ouviu falar no Tiozão do BBB? Para quem não conhece, o viral do “Tiozão do BBB” é protagonizado pelo paraense Naldo. Tudo começou quando seu filho Pedro filmou escondido seu pai comentando sobre o BBB.

Naldo aparece em um vídeo indignado com a votação e a possível indicação de Juliette para o paredão. Fui bater um papo, por WhatsApp, com pai e filho para saber como foi o impacto dessa repercussão toda nas redes sociais.

Como tudo começou?

Pedro contou que a ideia do vídeo viral surgiu de forma espontânea desde o ano passado o humorista e seu pai vem acompanhando o BBB. Pedro disse que seu pai sempre comentava de forma intensa e falando com a TV, até o dia que ele resolveu filmar e jogar nas suas redes sociais.

O que ele não esperava era que o vídeo do paizão ia viralizar, chegando a passar em horário nobre em uma das edições do programa, além do compartilhamento em grandes páginas da internet de humor, como a página da “Gina indelicada”. E apesar do vídeo do seu pai ter repercutido, o humorista conta que já fazia vídeos de humor em seu canal tendo viralizado um vídeo imitando uma cantora.

Além disso, a carreira artística do humorista se deve muito ao seu pai que sempre incentivou o filho. Ele foi o responsável por escrever Pedro no curso técnico de teatro e dança da UFPA, dando início à sua carreira artística.

Essa história da dupla, com certeza já estava escrita. Além de Naldo ser o grande incentivador do filho, após a repercussão do vídeo, os dois resolveram se unir para produzir conteúdos para as redes sociais de Pedro, pois as pessoas passaram a pedir mais conteúdo dos dois. Isso se deve ao grande impacto positivo que o humorista teve em suas redes sociais.

Ilustrado por números, no vídeo feito para o paredão da Thais, ele quase triplicou o número de seguidores em um período de 7h, passando de 7.000 mil para 20.000 seguidores. Sem contar o número de visualizações em seus vídeos, que já estão entre 1.000.000 e 3.000.000 de views.

Pai e filho não esperavam que a vida deles mudaria por causa do BBB, mas estão muito felizes com toda a visibilidade que ganharam e agora querem levar adiante para trazer diversão ao brasileiro diante da atual situação em que vivemos. E os dois já torcem para o pódio final do programa, com Juliette em primeiro, Gilberto em segundo e Camilla de Lucas em terceiro. Será que eles acertam?

Fique de olho na nossa coluna para mais informações sobre o BBB.

Fonte: VER-O-FATO / Por: Natália Costa