Tiro com arco: Marcus D’Almeida vence e chega nas oitavas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Na modalidade do tiro com arco o brasileiro Marcus D’ Almeida venceu em sua estreia contra o britânico Patrick Huston nessa quarta-feira (horário de Brasília) e, poucos minutos depois, venceu mais um confronto, dessa vez diante do holandês Sjef van den Berg, avançando até as oitavas de final da competição.

Em ambos os duelos D’Almeida dominou completamente seu adversário, finalizando os confrontos com a mesma pontuação: 7 a 1. Os pontos são conquistados a cada set, sendo que cada vitória no set vale 2 pontos e o empate vale 1 ponto para cada competidor.

Agora, D’Almeida volta a competir apenas na próxima sexta-feira, às 21:30, no horário de Brasília. Nessa fase o brasileiro encara o italiano Mauro Nespoli em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio. Mesmo se não avançar, D’Almeida já conquistou um feito histórico para o Brasil. Essa é a primeira vez que um atleta brasileiro chega às oitavas de final nessa modalidade em Olimpíada.

Fonte: ISTOÉ / (Photo by ADEK BERRY / AFP)